Cadavere con coltello nel petto ad Assisi, ipotesi suicidio

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - Sono in corso indagini dei carabinieri, ad Assisi, in seguito alla scoperta del cadavere di un uomo con un coltello conficcato nel petto. L'ipotesi più accreditata sarebbe quella del sucidio.

L'uomo, un cittadino tedesco di mezza età che si trovava da qualche mese nella zona di Assisi, è stato trovato morto all'interno della sua auto davanti al parcheggio della chiesa di San Damiano. I carabinieri di Assisi hanno definito verosimile l'ipotesi del suicidio. Gli accertamenti sono tuttavia in corso.

(ANSA).