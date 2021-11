Agabiti, prospettive interessanti per cinema in Umbria

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 05 NOV - Le prospettive per l'Umbria sul fronte audivisivo sono "sicuramente interessanti", Umbria Film Commission "è uno strumento fondamentale" e attraverso le produzioni cinematografiche "riusciremo a far conoscere la nostra regione, le tante eccellenze e le unicità che può offrire": a dirlo è stata l'assessore regionale alla Cultura Paola Agabiti, intervenendo in occasione della presentazione, ad Orvieto, di "Carla", il film dedicato a Carla Fracci girato anche nella città umbra.

L'assessore ha evidenziato come tutta "la comunità orvietana sia stata coinvolta in un momento di condivisione, per fare sistema e lavorare ad un obiettivo comune, far conoscere Orvieto".

"L'Umbria - ha aggiunto Agabiti - è una location naturale per ospitare questo tipo di attività, ma questo non basta. Per fare cinema è richiesto anche avere altro, come le maestranze e l'accoglienza, fattori che possono avere una ricaduta importante in termini anche sociali ed economici". L'assessore ha quindi ricordato che "a brevissimo ci sarà la pubblicazione del bando Film Fund che - ha detto - abbiamo voluto come Regione e che sarà in grado di attrarre le tante produzioni cinematografiche".

"Umbria Film Commission - ha concluso - è attiva, vivace e saprà sicuramente interpretare al meglio le necessità che arrivano dai vari territori e dalle comunità stesse. Il lavoro è impegnativo, ma in pochi mesi i risultati già ci sono stati e sono le basi per rendere protagonista l'Umbria a livello nazionale e internazionale". (ANSA).