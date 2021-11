Nell'ultimo giorno in Umbria 228 prime dosi vaccino anti-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - Sono 228 gli umbri che nella giornata di giovedì 4 novembre hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, complessivamente somministrata a 688.429 persone, pari all'85,28 per cento dei residenti vaccinabili.

Il 5,89 per cento degli umbri ha invece già ricevuto la terza dose: 47.301 cittadini, dei quali 1.953 nella giornata di giovedì, secondo i dati della Regione aggiormati a venerdì 5.

Le dosi complessivamente somministrate in Umbria sono 1.307.865, pari al 92,23 di quelle consegnate.

I prenotati sono al momento 14.351. (ANSA).