Sindaco Terni, incontro Arvedi conferma ottima impressione

(ANSA) - TERNI, 04 NOV - "Il primo confronto di oggi ha rappresentato un'occasione di conoscenza reciproca, in attesa del perfezionamento del delicato iter per l'acquisizione di Ast da parte del gruppo Arvedi. Aspettiamo gli sviluppi della procedura e soprattutto di conoscere il piano industriale per valutare l'impatto di questo nuovo e fondamentale passaggio nella storia delle nostre acciaierie e della città stessa". Così il sindaco di Terni, Leonardo Latini, interviene in una nota dopo la riunione a Perugia con il Giovanni Arvedi, presidente del gruppo Finarvedi, prossimo proprietario di Ast.

Latini spiega che l'incontro ha confermato "l'ottima impressione" già avuta nel corso della prima telefonata con il cavalier Arvedi avvenuta nel giorno della notizia del raggiungimento dell'accordo di cessione con ThyssenKrupp. "Dopo aver ascoltato le parole del cavalier Arvedi - spiega il sindaco -, non posso tacere la mia personale soddisfazione sul modo con il quale ci ha esposto la sua cultura del lavoro e del fare impresa, mettendo al centro l'azienda, i lavoratori e le loro famiglie. Importante, a mio avviso, è anche l'attenzione che il gruppo Arvedi sta già dimostrando per comprendere pienamente i rapporti tra la città e l'azienda e quelli tra l'azienda e le istituzioni". Per Latini altri punti di convergenza sono "quelli relativi ad una visione di sviluppo del sito e sugli investimenti necessari per la tutela dell'ambiente". (ANSA).