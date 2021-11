Inaugurato l'ambulatorio di Epatologia a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - Presentato a Norcia il nuovo ambulatorio di Epatologia che andrà ad incrementare i servizi per la sanità territoriale della Valnerina, per la cura di patologia legate ad epatiti e al fegato. L'ambulatorio è già operativo presso l' ospedale di Norcia, il secondo e quarto giovedì di ogni mese. "La nostra popolazione è in gran numero anziana ed è evidente che dobbiamo immaginare presìdi ospedalieri con una particolare vocazione all'accoglienza ed alla presa in carico del paziente", ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, secondo quanto riferisce il Comune. "L'attivazione di questo nuovo ambulatorio dimostra che possiamo quindi tornare ad avere servizi importanti per l'antropizzazione di questi territori: è una piccola pietra sul muro della speranza che stiamo ricostruendo dal 24 agosto del 2016. La medicina di territorio - ha aggiunto - non può essere distante, ed il cittadino deve essere al centro dell'assistenza. L'ospedale di Norcia, che sarà restituito alla Comunità entro il 2023 dopo gli interventi di ristrutturazione potrà disporre delle migliori tecnologie e di qualità, grazie alla donazione di un milione di euro da parte del Kuwait. L'Umbria è una regione piccolama fatta di eccellenze e di tante professionalità riconosciute; ogni centro, a sua volta, può essere quindi specializzato per la cura di specifiche patologie. Sarà così anche per i centri di Norcia e Cascia: non vogliamo avere servizi doppi ma presìdi importanti e di qualità", ha concluso il sindaco.

All'incontro organizzato dalla Usl Umbria 2 erano anche presenti, fra gli altri, la dottoressa Simona Bianchi, direttore sanitario della Usl, la dottoressa Simona Marchesi, direttore sanitario dei presìdi ospedalieri e distretto Valnerina, e il sindaco di Cascia, Mario De Carolis. (ANSA).