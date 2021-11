Giovedì 11 attività ridotta per gli sportelli Cup e per Nus

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - Giovedì 11 novembre attività ridotta per gli sportelli Cup e per il Nus: lo comunica Umbria Salute e Servizi spieando che l'11 si svolgeranno le selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato di oltre 100 addetti al front-office Cup. Avendo riscontrato la partecipazione alle selezioni di numerosi operatori attualmente impiegati nelle diverse sedi del Cup regionale, Umbria Salute e Servizi spiega quindi che non sarà possibile garantire la piena funzionalità del contact center Nus 800636363 e 800192835 e l'attività degli sportelli Cup fisici risulterà rallentata o sospesa in alcune sedi.

Le variazioni dell'attività dei singoli sportelli Cup verranno comunicate nei prossimi giorni. Si chiede pertanto ai cittadini di privilegiare il canale del Cup online https://cup.regione.umbria.it/cup/ e, per quanto possibile, di non recarsi agli sportelli Cup giovedì 11 novembre.

Nello specifico - riferisce una nota della Regione - durante la mattina dell'11 novembre si svolgeranno le prove per otto posti riservati alle categorie di cui alla Legge 68/1999, con oltre 50 candidati. Nel pomeriggio si svolgeranno le selezioni per 101 posti di addetti al front-office Cup, con oltre 380 candidati.

Umbria Salute e Servizi si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia sin da ora i cittadini per la comprensione e la collaborazione. (ANSA).