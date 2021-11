Gimbe, Umbria sopra media italiana per terze dosi vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - Umbria nettamente sopra alla media italiana per la somministrazione delle terze dosi del vaccino Covid. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe riferito alla settimana tra il 27 ottobre e il 2 novembre. Il tasso di copertura con quella booster è infatti del 34,9% (l'Italia è 27,6%) mentre per la dose aggiuntiva è del 91,8% (31,5%).

Riguardo all'andamento della pandemia, Gimbe rileva una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (135) ma evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21,2%) rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid. (ANSA).