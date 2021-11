Ast: Arvedi incontra a Perugia presidente Umbria Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - Incontro istituzionale a Perugia con la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei per Giovanni Arvedi, presidente dell'omonimo gruppo che rileverà l'Ast di Terni. Previsto, a seguire, anche un confronto con i sindacati metalmeccanici di Fim, Fiom, Fismic, Ugl e Uilm di Terni.

Arvedi ha firmato il contratto di acquisizione di Ast dalla tedesca Thyssenkrupp ed è ora in attesa della pronuncia dell'Antitrust europeo. (ANSA).