A Perugia la presentazione della fiaba "La guerra dei virus"

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - "Chiaro e adeguato a un bambino e nello stesso tempo ricco e stimolante per un pubblico adulto".

Così, nella prefazione del volume, viene descritta la fiaba "La guerra dei virus" di cui l'autrice Carla Barberi Glingler è anche illustratrice. Su iniziativa dell'associazione perugina "Mai soli", che si occupa di sostenere le persone in coma o in stato vegetativo e di promuoverne i diritti, il libro edito nel 2020 dall'Unione tipografica folignate sarà presentato a Perugia sabato 6 novembre, alle 16.30, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori. L'evento, coordinato dalla presidente dell'associazione Mai Soli, Marina Martorelli, sarà introdotto da Rita Fanelli Marini, presidente onoraria dell'associazione culturale Orfini-Numeister, e vedrà gli interventi dell'autrice e di Stefania Iacono, responsabile editoria sociale del Cesvol Umbria.

La fiaba illustrata è suddivisa in due parti: nella prima protagonista è "la strega Epidemia la quale, con un potente maleficio, scatena la guerra dei Virus contro l'umanità"; nella seconda protagonista è Simone, un bambino "che esplora la meraviglia del mondo, nel sogno scoprendo l'armonia della natura, nonché l'importanza dell'amore e della speranza in serena condivisione con le creature della terra".

Per confermare l'eventuale presenza, visti i posti limitati a causa dell'emergenza sanitaria, si può chiamare il numero 335.5776265.