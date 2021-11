Secondi presenta la nuova giunta comunale di Città di Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 03 NOV - "La nuova giunta comunale mette competenze, esperienze e voglia di fare espressione di tutte le realtà del territorio al servizio di un progetto politico che punta allo sviluppo delle potenzialità di Città di Castello nell'economia, nella cultura, nel sociale, attraverso il ricambio generazionale della classe dirigente e il dialogo con i cittadini". Il sindaco Luca Secondi ha presentato l'esecutivo che governerà la città, sottolineando di aver "onorato l'impegno di costruire una squadra giovane e capace, con cinque componenti su sette fra i 30 e i 40 anni di età e sei laureati". Nella nuova giunta - riferisce una nota del Comune - sono stati chiamati Giuseppe Stefano Bernicchi, vice sindaco con deleghe allo Sviluppo economico, all'Urbanistica e alla Partecipazione; Michela Botteghi, assessore alla Cultura, al Patrimonio e al Personale; Rodolfo Braccalenti, assessore ai Servizi demografici, alla Polizia municipale, alla Mobilità, alla Viabilità, all'Innovazione digitale e alla Semplificazione amministrativa; Benedetta Calagreti, Politiche sociali e alla Protezione civile; Riccardo Carletti, Lavori pubblici e allo Sport; Letizia Guerri, Commercio, al Turismo, alla Scuola e alle Politiche giovanili; Mauro Mariangeli, Bilancio e all'Ambiente. "La definizione della giunta rispecchia i criteri di rinnovamento che ci siamo dati in campagna elettorale e rispetta la rappresentanza politica espressa dalle urne", ha spiegato Secondi, chiarendo come "proprio in considerazione della composizione della maggioranza consiliare determinata dagli elettori non sia stato possibile ricomprendere La Sinistra per Castello all'interno dell'esecutivo". "Sia io che i componenti della giunta e i consiglieri comunali che sosterranno il governo cittadino - ha puntualizzato il sindaco - consideriamo però La Sinistra per Castello parte integrante del progetto che ha ottenuto il consenso della maggioranza dei cittadini e lavoreremo per assicurare il pieno coinvolgimento nelle scelte amministrative di una parte politica che è importante per concretizzare l'idea di città con cui ci siamo presentati agli elettori". (ANSA).