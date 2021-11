Scuola lingue Esercito dona Tricolore a scuola Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - Il comandante della Scuola lingue estere dell'Esercito, generale Salvatore Carta, ha donato alla dirigente dell'Ic Perugia 4 Maria Cristina Bonaldi una bandiera italiana. L'evento, alla presenza di una rappresentanza di studenti, si è svolto nella palestra della scuola secondaria di primo grado Carducci per celebrare la giornata delle Forze armate e dell'Unità nazionale, e il centenario del Milite ignoto.

Dopo l'alzabandiera, comandante e dirigente scolastico hanno parlato ai ragazzi presenti, sottolineando l'importanza del momento e il valore della memoria storica. "La scuola deve avvicinare i ragazzi a dei momenti importanti della storia della nazione. Per noi è un onore ricordare il sacrificio dei soldati caduti e di quanti sono tornati mutilati e invalidi", ha detto la preside Bonaldi esprimendo "riconoscenza alle forze armate".

"La memoria - ha poi sottolineato il generale Carta - è importante non solo per celebrare e ricordare il sacrificio di chi ha speso la propria vita per la sua nazione, ma anche per evitare che si ripetano errori del passato. Questa è la lezione che dobbiamo lasciare ai giovani".

Agli studenti sono state donate, fra le altre cose, bandierine tricolore da parte dei militari dell'Esercito. (ANSA).