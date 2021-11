(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - La Camera di commercio dell'Umbria lancia la prima edizione del concorso "L'Umbria del Vino" che prevede premi e distinzioni per i vini umbri bianco, rosso, rosato, spumante di qualità, frizzante e dolce.

Fatta eccezione per i vini spumanti di qualità, i vini in concorso devono essere classificati esclusivamente come Doc (Denominazione di origine controllata), Docg (Denominazione di origine controllata garantita) e Igt Iindicazioni geografiche tipiche).

I vini, in maniera anonima, verranno sottoposti al giudizio di una commissione, composta da esperti tecnici degustatori con consolidata esperienza, a livello nazionale ed internazionale.

Alla presentazione ufficiale della prima edizione, il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, ha indicato gli obiettivi dell'iniziativa. "L'Umbria del Vino" - spiega una nota dell'ente camerale - vuole essere uno strumento per la valorizzazione dell'opera delle aziende vinicole umbre, con particolare riferimento alle medie e piccole realtà, per favorirne la conoscenza e l'apprezzamento nei consumatori, nonché rafforzarne il posizionamento sui mercati locale, nazionale e internazionali". "Il concorso - ha aggiunto il presidente Mencaroni - stimolerà sempre più i produttori verso il miglioramento della qualità del prodotto e offrirà un sostegno allo sviluppo del turismo attraverso la diffusione del patrimonio enogastronomico di eccellenza del territorio".

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2021.

Il regolamento del concorso si rova nei siti www.promocameraumbria.it e www.umbria.camcom.it La selezione, la premiazione e tutte le ulteriori fasi concorsuali termineranno entro il febbraio 2022. (ANSA).