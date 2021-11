Migliorano dati contagi Covid nelle scuole dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - Netto miglioramento per i dati relativi alla situazione dei contagi Covid nelle scuole dell'Umbria negli ultimi giorni. In base al quadro aggiornato dalla Regione, al 2 novembre gli alunni positivi sono infatti 21 rispetto ai 44 del 29 ottobre.

Scendono poi a 15 da 27 le classi in isolamento e a 326 da 580 i contatti stretti in quarantena. I cluster individuati sono ora 7 rispetto ai 21 precedenti.

In calo a due da otto i casi di positività tra il personale scolastico. (ANSA).