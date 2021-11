La polizia di Stato ricorda i propri caduti a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - In un clima di profonda solennità, il questore della provincia di Perugia, nella mattinata di ieri 2 novembre, alla presenza del prefetto, Armando Gradone, ha voluto commemorare i caduti della Polizia di Stato, deponendo alla base del cippo monumentale presente all'interno della questura una corona di alloro.

Un "segno - spiega la stessa questura di Perugia - di profondo riconoscimento per l'estremo sacrificio di tutti i poliziotti che hanno donato la propria vita per la sicurezza ed il bene del nostro Paese". (ANSA).