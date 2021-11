In discoteca con pistola "fedele" riproduzione Glock 17

(ANSA) - SAN GIUSTINO (PERUGIA), 03 NOV - E' stato sorpreso dalla polizia in una discoteca nella zona di San Giustino Umbro con una pistola risultata poi ad aria compressa, ma priva del tappo rosso e replica "fedele" del modello "Glock 17", un trentunenne straniero che è stato denunciato a piede libero.

Gli agenti della squadra volante del commissariato di Città di Castello sono intervenuti dopo la segnalazione di alcune persone presenti nel locale, allarmate da quanto avevano notato. Un dipendente dello stesso commissariato, libero dal servizio, aveva intanto individuato del soggetto e ha così agevolato l'intervento dei poliziotti.

Dagli accertamenti - riferisce la questura - è emerso anche che l'uomo non risultava in regola con il permesso di soggiorno.

E' stato quindi denunciato per porto abusivo di arma e contestualmente sono state avviate le pratiche per la sua espulsione. (ANSA).