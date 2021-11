Torna il concorso giornalistico "Raccontami l'Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - C'è tempo fino alla mezzanotte del 4 febbraio prossimo per partecipare alla 12/a edizione di "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria", il premio internazionale di giornalismo organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria.

Il concorso è riservato ad articoli e video che abbiano raccontato le eccellenze artistiche, culturali, ambientali, dell'enogastronomia e del sistema economico regionale di qualità, contribuendo a farle conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo. La partecipazione avviene tramite un bando che dal 2009 viene lanciato annualmente e che raccoglie l'adesione e la partecipazione di giornalisti, scrittori, autori e produttori video, italiani e stranieri, di testate giornalistiche tra le più prestigiose e autorevoli del mondo. Gli articoli vincitori - accompagnati da una più ampia selezione - raccontano l'Umbria anche su una pubblicazione cartacea edita in versione bilingue.

Il concorso non si è fermato neanche nell'anno della pandemia.

"Anzi proprio nel 2020 - sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria - abbiamo vissuto una edizione straordinaria, segnata da una partecipazione senza precedenti e da un altissima caratura delle candidature".

Anche la 12/a edizione del premio si articolerà in diverse sezioni: Turismo, ambiente e cultura, Umbria del gusto, Scuole di giornalismo, Premio della giuria. Gli articoli o i servizi audiovisivi possono essere prodotti individualmente o da un gruppo di lavoro.

Ogni autore può concorrere con un massimo di due contributi.

Le candidature dovranno pervenire alla segreteria di "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria", accompagnate dalla scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta. (ANSA).