Tesei, previsioni nefaste ma per Umbria ottima tenuta

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 02 NOV - "Di fronte a nefaste previsioni l'Umbria ha avuto un'ottima tenuta. Secondo le previsioni il Pil 2020 si attesterà ad un -8,5%, contro -9,2% della media Paese, un dato di grande interesse e migliore delle cinque regioni del Centro Italia. Ora la sfida passa al 2021, con l'Umbria che dovrà rimbalzare e meglio del resto dell'Italia e se il nostro Pil dovesse superare quello della media Paese allora saremo di fronte ad un'inversione di tendenza": lo ha affermato la presidente della Regione, Donatella Tesei, nel suo intervento all'assemblea generale di Confindustria Umbria. Dove ha rivendicato "con orgoglio" i risultati raggiunti dall'economia umbra.

"Mettere le imprese al centro - ha detto - ha dato i suoi frutti. Mondo che ho sempre definito motore della regione".

Per la presidente anche i dati 2021 dimostrano che "l'Umbria è attrattiva", ma Tesei guarda anche "alle preoccupazioni" che vanno "dall'inflazione ai costi materie prime, fino alle scelte sbagliate del passato che fanno dipendere la manifattura italiana dall'estero". "Dobbiamo invertire questa tendenza - ha poi sottolineato - semplificando la normativa regionale e rendendo attrattiva la regione per chi vuole investire, lavorare e fare impresa qua".

Tesei ha poi ricordato gli "investimenti importanti" in cantiere per la regione, definiti un "formidabile volano per lo sviluppo economico dell'Umbria". "Ma questi non sono sufficienti e stiamo lavorando per altro" ha aggiunto. (ANSA).