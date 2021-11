Tesei, efficacia vaccini ha rivoluzionato convivenza con Covid

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 02 NOV - "L'efficacia dei vaccini ha rivoluzionato la possibilità di convivere con il Covid e a chi ha dei dubbi su questo rispondo che i numeri umbri insegnano": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria.

"Grazie ai vaccini la diffusione del contagio si è fermata alla metà ma con ospedalizzazioni cinque volte inferiori" ha aggiunto.

"L'Umbria - ha sottolineato ancora la presidente - ha risposto alla tempesta del Covid con uno dei tassi di mortalità più bassi d'Italia nonostante una popolazione che è la quinta più anziana del Paese. Con una campagna vaccinale che ci vede costantemente tra le prime cinque d'Italia. Affronteremo questo inverno, nel quale dovremo continuare a convivere con il virus, garantendo un dispiegamento potenziale sanitario pari a quello di massimo stato di crisi, attivabile in modo modulare. Garantendo inoltre la massima velocità e copertura della campagna vaccinale. Queste due misure non sono questioni indifferenti: ci devono consentire infatti la serenità di rimanere in una situazione di equilibrio sanitario, cosa che ci consentirà di non fermare né la socialità né l'economia".

"Lancio da qui l'ennesimo appello a vaccinarsi. Anche chi non lo ha fatto lo deve fare" ha sottolineato con un passaggio accolto dagli applausi dell'assemblea di Confindustria. (ANSA).