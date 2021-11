Cresce numero ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 NOV - Ancora un aumento di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 48, quattro in più di lunedì, sette dei quali, uno in più, nelle terapie intensive. Emerge dai dati della Regione aggiornati al 2 novembre.

Nell'ultimo giorno è rimasto invariato il numero dei morti mentre sono emersi 20 nuovi positivi e nove guariti, con gli attualmente positivi ora 1.171, 11 in più.

Sono stati analizzati 880 tamponi e 4.316 test antigenici (hanno superato il milione quelli processati dall'inizio della pandemia), con un tasso di positività sul totale pari allo 0,38 per cento (invariato rispetto a lunedì). (ANSA).