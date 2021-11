Bonomi, bene risorse Pnrr ma solo questo non basta

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 02 NOV - "Oggi con le risorse che ci vengono messe a disposizione con il Pnrr finalmente possiamo sperare di superare alcuni gap infrastrutturali che abbiamo, ma solo questo non basta. Io mi concentro molto anche sul tema delle riforme": lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine del suo intervento ad Assisi come ospite dell'Assemblea generale degli industriali umbri. "Se non riusciamo a risolvere i colli di bottiglia di 25 anni che frenano la produttività di questo Paese credo che non andiamo nella strada giusta", ha aggiunto. (ANSA).