Sorpresi con mezzo chilo hascisc in auto e arrestati

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 01 NOV - Sono stati sorpresi con mezzo chilo di hascisc nell'auto sulla quale viaggiavano, una giovane coppia arrestati dal carabinieri di Norcia.

Durante la perquisizione dei soggetti, di circa 20 anni, e del veicolo, i militari hanno scoperto la droga - riferisce l'Arma - suddivisa in dosi e nascosta all'interno dell'abitacolo.

Recuperati anche un bilancino elettronico di precisione e diverse banconote per un totale di 4.400 euro.

I due sono stati così tratti in arresto in flagranza, in concorso, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio. (ANSA).