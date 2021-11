Meno di cento prime dosi somministrate ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - Sono state meno di cento, 84 per la precisione, le prime dosi di vaccino Covid somministrate nell'ultimo giorno in Umbria dove la copertura ha raggiunto l'85,19 per cento del totale. Hanno invece completato il ciclo vaccinale, sempre domenica, in 331, complessivamente l'82,96 per cento dei vaccinabili. Lo riporta il portale della Regione.

Sono state invece 455 le terze dosi inoculate.

In base ai dati del Governo aggiornati alla mattina del primo novembre in Umbria sono state utilizzate 1.346.642 dosi di vaccino sul milione 469.397 finora fornite, il 91.6 per cento.

Ne sono quindi disponibili 122 mila 755. (ANSA).