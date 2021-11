Leggera flessione attualmente positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 NOV - Come lunedì della passata settimana fa registrare una leggera flessione il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 1.160, 13 in meno rispetto a domenica secondo quanto riporta il sito della Regione.

L'ultimo giorno è stato caratterizzato dall'assenza di nuovi morti, mentre 13 sono stati i nuovi positivi e 26 i guariti.

Sono stati analizzati 582 tamponi e 2.801 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,38 per cento (0,34 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Riguardo alla situazione negli ospedali salgono a 44, da 43, i ricoverati, sei dei quali (dato stabile) nelle terapie intensive. (ANSA).