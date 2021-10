Non si ferma in Umbria crescita attualmente positivi al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 31 OTT - Non si ferma in Umbria l'aumento degli attualmente positivi al Covid, ora 1.173, 55 in più di sabato secondo quanto riporta il sito della Regione. In crescita anche i ricoverati in ospedale, 43, due in più, mentre restano sei i pazienti nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno, senza nuove vittime, sono emersi 78 nuovi positivi e 23 guariti.

Sono stati analizzati 1.772 tamponi e 9.522 test antigenici, con un tasso di positività sul totale parti allo 0,69 per cento (era l'uno per cento sabato). (ANSA).