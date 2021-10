Halloween al castello di Anghiari per Monica Bellucci

(ANSA) - PERUGIA, 31 OTT - Ha trascorso la giornata di Halloween in un castello medievale, quello di Sorci ad Anghiari (al confine tra Toscana e Umbria), nel quale è stata creata un'atmosfera ad hoc Monica Bellucci, originaria di Città di Castello dove vive la sua famiglia, che si è concessa qualche ora con i suoi cari.

L'attrice è stata accolta come sempre dalla famiglia Barelli e in particolare da Veronica. Monica Bellucci è stata sorpresa da una cascata di ragnatele con la quale è stata addobbata la corte interna del del 1100, come riferiscono i proprietari della dimora. Divertiti anche tutti i membri della famiglia Bellucci.

L'ultima volta di Monica Bellucci al Castello di Sorci risale alle vacanze di Natale del 2019. (ANSA).