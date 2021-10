Auto in scarpata lungo tratto umbro Autosole

(ANSA) - FABRO 8TERNI), 31 OTT - Incidente stradale, stamani, lungo l'A1 nei pressi del casello di Fabro, in direzione nord: un'auto con due persone a bordo ha sbandato, finendo poi nella scarpata adiacente per una ventina di metri. Ferita gravemente una donna, trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia con un elicottero del 118, mentre un uomo, che era al volante, ha riportato lievi lesioni. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Orvieto, che ha coordinato le operazioni di soccorso, gli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro e la sicurezza della viabilità per l'atterraggio dell'eliambulanza. Autostrade per l'Italia segnala rallentamenti al traffico nella zona dell'incidente. (ANSA).