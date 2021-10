Parchi: inaugurata nuova sede temporanea Parco Sibillini

(ANSA) - VISSO, 30 OTT - Inaugurata a Visso la nuova sede temporanea del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Taglio del nastro alla presenza anche del sottosegretario al ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana e del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini.

Oltre che del presidente dell'ente Parco, Andrea Spaterna; del sindaco di Visso, Gian Luigi Spiganti, del rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari e degli assessori regionali Guido Castelli e Stefano Aguzzi per le Marche ed Enrico Melasecche per l'Umbria. Presenti anche tanti sindaci dell'area terremotata.

Il dibattito successivo all'inaugurazione si è concentrato sulle potenzialità del Parco, ma anche sul tema dello spopolamento che da decenni interessa la montagna marchigiana e sulla ricostruzione post terremoto di questi territori. "L'ente Parco - ha sottolineato Spaterna - è un'opportunità e una risorsa per favorire lo sviluppo di queste aree". (ANSA).