Oltre 27 miliardi danno stimato per ricostruzione centro Italia

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - "Ammonta a oltre 27 miliardi di euro il danno stimato per la ricostruzione del Centro Italia terremotato": a dirlo è stato il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, stamani a Norcia per le celebrazioni del quinto anniversario dalla grande scossa del 30 ottobre 2016.

"Per la ricostruzione privata - ha spiegato Legnini - occorreranno oltre 20 miliardi, per la pubblica stimiamo circa 5 miliardi e 100 milioni e un altro miliardo e mezzo servirà per recuperare le 3 mila chiede danneggiate". "Adesso - ha aggiunto il commissario - l'obiettivo è di completare il censimento dei danni entro il 31 dicembre prossimo".

In particolare per il patrimonio edilizio privato: "Al 30 settembre - ha spiegato il commissario - sono pervenute circa 58 mila domande di prenotazione al contributo, a fronte di circa 80 mila edifici danneggiati, registriamo quindi un delta mancante di 22 mila edifici. Stimolando - ha concluso - una nuova presentazione delle domande, crediamo di poterne recepire qualche altro migliaio così da attestarci a oltre 60 mila edifici da recuperare". (ANSA).