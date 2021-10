Inaugurata la 20/a Mostra mercato dello zafferano a Cascia

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - Ha preso il via la 20/a Mostra mercato dello zafferano di Cascia, l'edizione della ripartenza, com'è stata definita dopo lo stop forzato dell'anno scorso.

Presenti, fra gli altri, oltre al sindaco Mario De Carolis, Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione, e la presidente Donatella Tesei. "Noi - ha commentato il sindaco di Cascia - vogliamo mandare un messaggio: la nostra città sta ripartendo, sta risorgendo dopo i danni del terremoto, queste iniziative servono come volano per cercare di lanciare e far conoscere i nostri prodotti. La nostra è una città turistica, venite a Cascia e in Valnerina perché noi siamo accoglienti e ospitali". La kermesse si è aperta con l'inaugurazione degli spazi espositivi e commerciali, circa 60 stand dislocati nelle piazze del centro storico in cui, insieme allo zafferano protagonista della festa, trovano posto prodotti del paniere agroalimentare umbro e di artigianato locale.

Nel 'Padiglione dello zafferano', allestito in piazza Garibaldi-Giardini M. Magrelli, insieme alla mostra mercato sarà in scena anche l'intrattenimento. (ANSA).