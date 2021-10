De Rebotti, Latini faccia passo indietro su ordinanza

(ANSA) - TERNI, 30 OTT - L'ordinanza anti-prostituzione firmata dal sindaco di Terni Leonardo Latini "non aiuta, non risolve, non segna un passaggio e uno scatto in avanti ma colpevolizza a prescindere le donne, il loro modo di vestire addirittura e più in generale il modo di vivere di ognuno": a dirlo, intervenendo via Facebook sulle polemiche sollevate dal provvedimento, è il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti. Che, in lungo post, chiede "generosamente" al suo omologo di fare un passo "indietro", sui "diversi contenuti di quella ordinanza", aggiungendo che non sarebbe "segno di debolezza ma di grande forza".

"Ti chiedo di farlo - scrive De Rebotti a Latini - anche in questa occasione riconoscendoti la sensibilità e l'intelligenza utile a capire questo semplice concetto, questo chiaro equilibrio da mantenere nel non generalizzare e nel non dare un'immagine fuorviante della nostra comunità e dell'universo femminile".

De Rebotti, in "assoluta autonomia", chiede quindi al sindaco di Terni di "lavorare insieme ad un progetto che aiuti realmente le donne vittime della prostituzione". (ANSA).