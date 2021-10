Accordo per la valorizzazione Museo Tesoro Basilica Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - La valorizzazione congiunta della raccolta d'arte del Museo del Tesoro della Basilica Papale di San Francesco, ad Assisi, è l'obiettivo di un accordo siglato tra il direttore della Galleria nazionale dell'Umbria, Marco Pierini, e il custode del Sacro convento, Marco Moroni.

Un documento che sancisce la volontà del museo perugino - spiega l'istituzione culturale - di "sviluppare una rete di rapporti per il potenziamento delle conoscenze, della ricerca scientifica e dell'attività divulgativa, anche attraverso la condivisione di figure professionali".

La custodia generale del Sacro convento ha affidato alla Galleria nazionale la consulenza scientifica e la progettazione delle attività di cura, di promozione e di ricerca del Museo del Tesoro.

"È per noi un onore e un privilegio - ha commentato Marco Pierini - dedicare cure e attenzioni alla collezione del Museo del Tesoro: per la sua straordinaria importanza, ma anche per le connessioni e per gli stimoli che le sue opere possono portare a quelle della Galleria nazionale dell'Umbria". "Al di là delle concrete possibilità di collaborazione e di sinergia tra questi due attori culturali - ha affermato il custode del Sacro convento - ritengo che sia proprio alla cultura francescana, di cui è intrisa l'Umbria, condividere e mettere in comune le risorse di ciascuno per il bene comune". (ANSA).