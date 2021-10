Usl Umbria 1, disagi servizi per guasto a rete banda larga

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - Nella mattinata di venerdì 29 ottobre alcuni servizi erogati dall'Usl Umbria 1, riguardanti soprattutto i prelievi ed i tamponi ai drive throuth, hanno subito un'interruzione o un rallentamento a causa di un guasto della rete regionale a banda larga (verificatosi alle ore 5,40) che ha interrotto l'accesso al Data center regionale. Umbria Digitale, grazie ai propri strumenti di monitoraggio, si è attivata alle ore 5,42 ed immediatamente sono state avviate tutte le attività per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Alle ore 8,42 i servizi della sanità e degli enti locali sono stati ripristinati attraverso l'attivazione della rete di ridondanza di Umbria Digitale.

Per quanto concerne i problemi che si sono riscontrati nel territorio dell'Usl Umbria 1 - che ne riferisce in una nota - nel distretto dell'Assisano hanno riguardato soprattutto i centri salute dove erano in programma i prelievi del sangue.

Alcune persone hanno atteso il ripristino del servizio mentre altre hanno lasciato il proprio numero di telefono, rinviando le analisi alla giornata di domani (sabato 30 ottobre) e di martedì 2 novembre. Nell'Alto Chiascio, tranne che nel centro salute di Gualdo Tadino (dove sono stati posticipati i prelievi a domani), i servizi sono stati erogati regolarmente, seppur hanno registrato un po' in ritardo. Stesso iter si è avuto nel distretto del Perugino dove il sistema era rallentato e ha comportato solo qualche attesa non prevista da parte degli utenti, compresi quelli in fila al drive throuth. Nell'area del Trasimeno ad aver avuto problemi sono stati solo coloro che hanno prenotato il tampone al drive throuth dopo le ore 19 di giovedì 28 ottobre, orario nel quale il personale sanitario non aveva avuto modo di stampare preventivamente le etichette per oggi. Nel distretto dell'Alto Tevere è stato registrato qualche rallentamento nel servizio anche nella zona di Città di Castello mentre ad Umbertide i prelievi delle persone prenotate nella giornata odierna sono stati spostati a domani, a martedì 2 e a mercoledì 3 novembre. Nessun problema è stato riscontrato nella zona della Media Valle del Tevere. (ANSA).