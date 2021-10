Soddu, mio cuore e pensiero già in diocesi Terni

(ANSA) - TERNI, 29 OTT - "Dal momento in cui sono stato informato che il Santo Padre Francesco mi nominava Vescovo della vostra Chiesa, il mio pensiero, il mio cuore e la mia preghiera erano già tra voi": è quanto ha scritto il vescovo eletto di Terni, Narni e Amelia, Francesco Antonio Soddu, in una lettera rivolta alla diocesi. La missiva è stata letta in cattedrale, dopo l'annuncio della sua nomina da parte del vescovo uscente - amministratore apostolico fino all'avvicendamento - Giuseppe Piemontese. Nel suo saluto alla diocesi Soddu ha sottolineato di sentire, "davanti a un così grande compito", "la gravità della responsabilità, ma anche il conforto nella consapevolezza di poterla condividere - ha detto - con tutti voi Presbiteri, Religiosi e Religiose, Diaconi, Istituti di vita consacrata, famiglie, fedeli laici e con quanti avrò il piacere di incontrare e conoscere, in questo significativo tempo di grazia caratterizzato dal Percorso Sinodale della Chiesa". Nato a Chiaramonti (Sassari) il 10 ottobre 1959, monsignor Soddu ha frequentato il liceo classico Azuni di Sassari e poi ha studiato Filosofia e Teologia presso il Seminario regionale di Cagliari. Ha conseguito il baccellierato in Sacra teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. È stato ordinato presbitero il 24 aprile 1985 nella cattedrale di San Nicola di Sassari. Ha ottenuto la licenza in Teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. E' stato vice rettore del Pontificio seminario regionale sardo di Cagliari e del Seminario arcivescovile di Sassari, direttore del Centro diocesano vocazioni, parroco della cattedrale San Nicola in Sassari, direttore della Caritas diocesana e dell'Ufficio diocesano Migrantes. Dal 2012 è direttore di Caritas italiana. (ANSA).