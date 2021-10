Prendeva il reddito di cittadinanza ma lavorava "in nero"

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 OTT - Prendeva il reddito di cittadinanza, ma dopo le indagini dei carabinieri è risultata occupata in "nero" alle dipendenze di un'impresa: per questo motivo i militari della stazione di Norcia con la collaborazione del nucleo Ispettorato del lavoro di Perugia, hanno denunciato una cittadina italiana di origini campane e residente in Valnerina, già nota alle forze di polizia. (ANSA).