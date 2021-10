Piemontese, a Terni esperienza intensa ed entusiasmante

(ANSA) - TERNI, 29 OTT - "L'esperienza qui a Terni è stata intensa, vissuta con grande entusiasmo e collaborazione sia dei sacerdoti, dei diaconi e delle gente che delle istituzioni. E' stata molto faticosa, perché all'inizio c'era una situazione abbastanza complessa, ma ho cercato di rendere l'ambiente più sereno". Così l'ormai ex vescovo di Terni, Narni e Amelia Giuseppe Piemontese ha parlato ai giornalisti dopo aver annunciato, nel duomo di Terni, la nomina da parte di papa Francesco del suo successore, Francesco Antonio Soddu, attuale direttore della Caritas Italiana. L'avvicendamento tra i due dovrebbe avvenire non prima di un paio di mesi, nel frattempo Piemontese assumerà l'incarico di amministratore apostolico della diocesi. Lo stesso Piemontese - che ha rinunciato al ruolo di vescovo per motivi di età - era stato nominato nell'aprile 2014 a capo della diocesi, chiamata ad affrontare un complesso risanamento finanziario.

Parlando del suo successore, il presule ha sottolineato che "monsignor Francesco Soddu è stato molto vicino alla nostra diocesi, perché la Caritas diocesana ha presentato diversi progetti che sono stati accolti e sostenuti da Caritas italiana". "E' chiaro - ha aggiunto - che papa Francesco, nello scegliere i vescovi, predilige quelli che sono sul campo, che hanno le mani in pasta. Quindi ha voluto scegliere per Terni questo sacerdote impegnato nella Caritas italiana, molto importante a livello mondiale. La sua presenza qui - ha concluso - darà ulteriore impulso alle iniziative e alle attività della diocesi per la carità, in ogni campo e settore". (ANSA).