In ospedale Terni tornano i Pagliacci tra bimbi di Pediatria

(ANSA) - TERNI, 29 OTT - Dopo quasi 600 giorni di assenza a causa della pandemia, I Pagliacci di Terni tornano in corsia, all'ospedale Santa Maria, tra i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. "Per 593 giorni - spiega il presidente dell'associazione, Alessandro Rossi - ho tenuto il mio vestito da Pagliaccio sempre pronto in auto. Sapevo che l'emergenza sanitaria non mi avrebbe permesso di tornare presto in Pediatria ma quel vestito era lì, appeso bene e in ordine, pronto per essere indossato. Ora con i miei volontari siamo qui, felici come non mai. Con la speranza di trovare il minor numero possibile di bambini ricoverati". Prima dell'emergenza Covid, ormai da molti anni Rossi e gli altri volontari entravano in ospedale due volte a settimana per far sorridere i bambini, i ragazzi e i familiari ed aiutarli ad affrontare il ricovero.

"Siamo felici di poter riaccogliere I Pagliacci all'interno dell'azienda per allietare la degenza dei nostri piccoli pazienti" commenta il direttore sanitario del Santa Maria, Alessandra Ascani. "La loro presenza - continua - li aiuterà a trascorrere qualche ora distraendosi dalla vera ragione per cui si trovano da noi. Ricordiamo che all'interno dell'azienda I Pagliacci hanno anche allestito una splendida sala cinema, che attende solo il ritorno dei piccoli pazienti". (ANSA).