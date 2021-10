Direttore Caritas monsignor Soddu nuovo vescovo di Terni

(ANSA) - TERNI, 29 OTT - Il Papa ha nominato mons. Francesco Antonio Soddu, finora direttore nazionale di Caritas Italiana, nuovo vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Prende il posto di mons. Giuseppe Piemontese, che ha presentato le dimissioni per aver compiuto 75 anni.

A Terni l'annuncio lo ha dato in cattedrale lo stesso attuale presule.

Presenti alla comunicazione il clero, diaconi, religiosi e religiose, membri del Consiglio pastorale diocesano, rappresentanti delle istituzioni e fedeli laici.

Monsignor Soddu - è stato annunciato - proviene dal clero di Sassari.

Vescovi umbri accolgono "con gioia" nuovo presule Terni

"Gratitudine" a monsignor Giuseppe Piemontese

I vescovi dell'Umbria "accolgono con gioia" mons. Francesco Soddu nominato dal Papa nuovo vescovo di Terni-Narni-Amelia. "La sua ricca esperienza pastorale e la prolungata vicinanza al mondo della povertà nella Diocesi di Sassari e poi come direttore di Caritas Italiana - afferma mons. Renato Boccardo arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra - sono dono prezioso per il cammino delle Chiese umbre". "A mons. Giuseppe Piemontese - prosegue mons. Boccardo - rinnoviamo l'espressione della fraternità e della gratitudine per le generosa dedizione al servizio del popolo di Dio e per il contributo sapiente assicurato alla Conferenza episcopale regionale".