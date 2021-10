Curcio a Norcia, accelerazione in ricostruzione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 29 OTT - Per il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio a Norcia "ci vede che c'è partenza, c'è movimento", "c'è un'accelerazione di fatto" della ricostruzione dopo il terremoto del 2016. Lo ha detto nella città umbra dove è giunto per partecipare alla cerimonia di consegna degli attestati del primo Corso base di Protezione civile, in vista dell'anniversario della scossa del 30 ottobre che provocò tra l'altro il crollo quasi totale della Basilica di San Benedetto.

"Torno fisicamente a Norcia - ha detto Curcio - ma da un punto di vista sentimentale e di collegamento non me ne sono mai andato. Al di là dei ruoli sono sempre stato vicino con la testa e con l'affetto".

"Ho una sensazione di positività" ha sostenuto il capo della Protezione civile. "Il commissario per la ricostruzione - ha aggiunto - sta facendo un lavoro straordinario e si vede anche dagli atti normativi. Credo che l'accelerazione ci sia soprattutto nello sbloccare alcuni vincoli per partire. Sono convinto che quando si comincerà la ricostruzione fisica con questi vincoli sbloccati - ha concluso Curcio - vedremo una rapidità, spero e immagino, veramente importante". (ANSA).