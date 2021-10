Coletto, vaccinazione fondamentale contro pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - "La vaccinazione rimane lo strumento fondamentale per combattere la pandemia, ma soprattutto per evitare gravi conseguenze per la salute delle persone che contraggono il virus": a sottolinearlo è l'assessore alla Salute della Regione Umbria. Lo fa commentando il report settimanale sull'andamento della pandemia.

"Tra le persone ricoverate in ospedale - ha rilevato Coletto - a reagire meglio alle cure sono proprio i soggetti vaccinati, anche con più patologie pregresse, piuttosto che persone giovani non vaccinate che in maniera più prevalente stanno necessitando delle cure in terapia intensiva".

La Direzione regionale alla Salute, nelle giornate in cui si celebra la Solennità di tutti i Santi e si commemorano i defunti, invita quindi i cittadini ad "osservare in modo rigoroso" tutte le misure anti-Covid "a tutela del benessere della comunità". (ANSA).