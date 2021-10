Tesei, su Pnrr stiamo ottenendo ottimi risultati in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - "Grazie alla validità dei progetti presentati, nonché alla continua interlocuzione con i Ministri, stiamo ottenendo ottimi risultati in merito all'assegnazione dei fondi Pnrr": lo ha sottolineato la presidente della Regione, Donatella Tesei.

"In ambito infrastrutturale - ha continuato - nell'ultimo incontro avuto con il ministro Giovannini, abbiamo avuto non solo conferma del finanziamento dei lavori Fcu e Alta velocità regionale, ma abbiamo anche ottenuto i finanziamenti per la realizzazione sia del tratto umbro della ciclovia che partirà dalla Toscana per arrivare nelle Marche, sia del Brt del capoluogo, un progetto fortemente voluto dal sindaco Andrea Romizi e su cui la sua Amministrazione ha lavorato da tempo con grande convinzione e determinazione".

"Ovviamente ora il nostro obiettivo - ha concluso la presidente - è quello di riuscire ad ottenere il finanziamento di ulteriori progetti regionali, tra questi anche il Brt di Terni di cui stiamo verificando, nel caso in cui non fosse tra i progetti approvati nel Pnrr, la possibilità di inserirlo nella nuova programmazione europea". (ANSA).