Procura di Terni ringrazia sanitari per impegno in pandemia

(ANSA) - TERNI, 28 OTT - "Mai come questa volta dobbiamo rivolgere un grazie a chi ci ha coccolato in questo tsunami che è stato il Covid. Sentivamo il bisogno di farlo ora, quando i riflettori si sono abbassati, per ricordarci sempre di questi angeli custodi che ci hanno guidato in questo anno difficile".

Così il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori, ha voluto esprimere la propria riconoscenza, insieme a quella dei suoi sostituti, al personale sanitario del territorio nel corso di un'iniziativa organizzata appositamente a palazzo Gazzoli.

Presenti all'evento i direttori generali di Usl Umbria 2 e azienda ospedaliera Santa Maria, Massimo De Fino e Pasquale Chiarelli, il presidente dell'Ordine dei medici, Giuseppe Donzelli, il vescovo Giuseppe Piemontese, i vertici delle forze dell'ordine e le autorità cittadine. Dopo aver manifestato la sua riconoscenza al personale medico e sanitario per il "qualificato e tempestivo" supporto garantito durante le fasi più delicate della pandemia, Liguori ha anche presentato la propria proposta di protocollo con l'Usl Umbria 2 per favorire, nel rispetto della privacy, lo scambio di informazioni e quindi il tracciamento di eventuali cluster nei luoghi di lavoro pubblici. "Per il principio di solidarietà - ha spiegato il procuratore - ho pensato di dare un contributo attraverso uno studio che, come datore di lavoro pubblico, offro al dibattito e al contraddittorio". In particolare a detta di Liguori "la tracciabilità potrebbe essere agevolata semplicemente da uno scambio di referenti interni agli uffici che possono aiutare l'autorità sanitaria nella filiera dei contatti del contagio".

Secondo il procuratore "con la globalizzazione queste nuove guerre batteriologiche ci accompagneranno per un po' di tempo".

"Quindi - ha concluso - la prevenzione è lo strumento migliore nell'interesse della sicurezza collettiva". (ANSA).