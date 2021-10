Le iniziative a Norcia per il quinto anniversario del sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 OTT - Il progetto per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto sarà presentato sabato mattina, 30 ottobre, in occasione del quinto anniversario dalla grande scossa sismica, di magnitudo 6,5, che nel 2016 sconquassò Norcia e il Centro Italia. A darne notizia è il Comune di Norcia, annunciando anche la presenza, alle celebrazioni, di Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione civile nazionale; Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione; Donatella Tesei, presidente della giunta regionale dell'Umbria e il prefetto della Provincia di Perugia Armando Gradone. Il sindaco Nicola Alemanno farà gli onori di casa.

Il ricordo di quel drammatico momento avrà inizio alle 7,40, l'ora del sisma, in piazza San Benedetto davanti alla statua del santo patrono dove sarà recitata una preghiera insieme alla parrocchia e alla comunità benedettina di Norcia. Alle 8,30 presso il Centro di valorizzazione l'inaugurazione della mostra virtuale "Progetti per una città che si ricostruisce" in cui saranno proiettati video e slide show dei progetti in fase di realizzazione che interessano il territorio nursino e in particolare le opere pubbliche. Tra questi il palazzo municipale, il museo de la Castellina, il teatro civico, l'ospedale, la residenza per gli anziani Ipab "Fusconi, Lombrici, Renzi", il nuovo Polo scolastico, le mura urbiche con la ricostruzione di Porta Romana e Porta Ascolana.

Particolare attenzione sarà rivolta alla ricostruzione della concattedrale di Santa Maria e della Basilica di San Benedetto.

Per quest'ultima in particolare è previsto un approfondimento con un convegno dedicato dal titolo "Com'era e dov'era". (ANSA).