In aumento ricoveri per Covid,più di mille attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - Sono in aumento in Umbria, nell'ultimo giorno, gli attualmente positivi al Covid, che tornano sopra quota mille (1.028) e i ricoveri, 42 (quattro in più in 24 ore) di cui sette (due in più del giorno precedente) in terapia intensiva.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 28 ottobre, i nuovi casi di positività accertati sono 56 e i guariti 19. Si registra un altro decesso, 1.464 in tutto.

Sono stati analizzati 9.359 test antigenici e 2.413 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0,47 per cento (era 0,83 mercoledì). (ANSA).