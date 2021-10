Fiaccolata in ricordo di Barbara Corvi ad Amelia

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 28 OTT - Amelia non dimentica Barbara Corvi: nel giorno del 12/o anniversario dalla sua scomparsa, mercoledì sera nella cittadina umbra si è svolta una fiaccolata in ricordo della donna, della quale non si hanno più notizie dal 27 ottobre 2009. Organizzata da Comitato Barbara Corvi, Libera Umbria, Forum Donne di Amelia e Associazione Oltre il visibile, l'iniziativa ha visto la partecipazione, insieme ai rappresentanti delle associazioni, anche dei familiari di Barbara e del sindaco, Laura Pernazza.

"Verità ora" la scritta che campeggiava su un grande striscione in apertura del corteo, accanto a una foto sorridente della Corvi.

La fiaccolata, che si è snodata per le vie del centro di Amelia, è stata anche l'occasione per presentare una canzone dedicata alla donna e ispirata alla sua storia, dal titolo "Grida giustizia". Ad interpretarla la cantante umbra Valeria Farinacci. "Il ricordo di Barbara resta vivo in ognuno di noi" ha detto all'ANSA la sorella, Irene Corvi. "Una persona non può sparire nel nulla - ha continuato -, per questo continueremo a chiedere di conoscere la verità".

L'anniversario quest'anno cade tra l'altro a qualche mese di distanza dall'arresto - avvenuto lo scorso marzo con l'accusa di omicidio volontario - del marito di Barbara, Roberto Lo Giudice, scarcerato però dopo 23 giorni dal tribunale del Riesame di Perugia perché per i giudici "non sussiste un grave quadro indiziario a carico dell'uomo". Provvedimento questo confermato recentemente dalla Cassazione. "Le indagini avevano acceso un minimo di speranza nel sapere qualcosa in più sulla sorte di Barbara" ha continuato Irene Corvi, ora in attesa di capire le decisioni che verranno assunte, sul prosieguo o meno delle indagini, da parte della procura di Terni. (ANSA).