Bonus edilizia, sindaco Monteleone Spoleto scrive a ministri

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - Il sindaco di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini, "d'intesa con l'Uncem (Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani)", ha scritto una lettera ai ministeri delle Infrastrutture, dell'Economia e della Transazione ecologica, con la quale chiede l'estensione del Bonus edilizia fino al 2025.

"Abbiamo sempre considerato importantissimi - afferma il sindaco - Sismabonus, Ecobonus, Bonus facciate, Ristrutturazioni e 110% che rafforza i primi due. Non riteniamo sostenibile l'estensione solo ai condomini. È invece importante, decisiva per i territori, l'estensione dei bonus a tutti gli immobili, le unifamiliari in primis, compresi le seconde case e gli alberghi.

Il modello attuale, con le ultime semplificazioni introdotte, sta dando buoni risultati". "Ridurre consumi energetici, emissioni e dare strutture sismiche efficaci al Paese, certificate e sicure - aggiunge, fra l'altro - è decisivo anche per il 54% dell'Italia che è territorio montano, l'84% che è rurale. Non ritengo sufficiente la proroga annunciata per i condomini. Non devono essere escluse le unifamiliari.

Significherebbe escludere proprio i nostri centri, i nostri piccoli comuni, specie nelle aree a rischio sismico e nelle aree montane dove invece vanno investite le risorse. Gli indicatori ci dicono che tutti i bonus, compresi quelli per gli interventi antisismici e per le facciate, stanno determinando un aumento del Pil riscontrando anche l'apprezzamento delle famiglie, delle associazioni di categoria e di quelle che tutelano l'ambiente.

Per questo, d'intesa anche con Uncem, vi chiedo di prorogare tutti gli attuali bonus al 2025, con efficacia, per tutti e guardando a come è fatto il Paese. Le proprietà unifamiliari sono predominanti all'esterno dei centri urbani, nei nostri Comuni. Rafforzare i bonus, modello importante a livello comunitario, permette di rigenerare i patrimoni immobiliari dei nostri paesi, trasformandoli e generando lavoro". (ANSA).