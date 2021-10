Altems, contagi Covid in ripresa, 4 regioni più a rischio

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - Contagi in ripresa e quattro regioni più a rischio: Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Umbria ed Emilia-Romagna. E' quanto risulta dal report settimanale sul Covid-19 di Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma), che parla di un "fine ottobre rosso".

"L'Indice Epidemico Composito (Iec) elaborato da Altems - afferma il professor Americo Cicchetti, direttore della scuola - mostra nuovi elementi di preoccupazione per la ripresa della pandemia".

Quattro, come detto, le regioni a rischio sulla base di cinque fattori impattanti l'andamento dell'epidemia: la proporzione dei nuovi positivi tra i testati, l'incidenza dei contagi, lo stress sulle terapie intensive, la mortalità e la proporzione di popolazione non vaccinata. (ANSA).