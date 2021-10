In calo i ricoveri per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Fanno registrare un calo dei ricoveri per Covid - anche nelle terapie intensive - i dati della Regione relativi alla diffusione del virus in Umbria aggiornati a mercoledì 27 ottobre.

I ricoverati sono 38, tre in meno di martedì, cinque dei quali (erano sette) in terapia intensiva.

I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 79, i guariti 25, ma c'è una nuova vittima, 1.463 in tutto. Gli attualmente positivi salgono a 992 (53 in più).

Sono stati analizzati 7.100 test antigenici e 2.402 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è 0,83 per cento (era 0,68 martedì). (ANSA).