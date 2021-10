Camion che trasporta pietre si ribalta su statale 219

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - Disagi alla viabilità mercoledì mattina nella zona di Gubbio, lungo la statale 219, in direzione Camporeggiano, dove un camion che trasportava grandi pietre si è ribaltato per cause in corso di accertamento e ha perso il carico.

L'autista è statao estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e dal personale del 118. L'uomo secondo quanto riferito, è ferito ma non in modo grave.

Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La strada nel tratto interessato è stata temporaneamente chiusa.

Sul posto l'autogrù giunta dalla centrale dei vigili del fuoco di Perugia. (ANSA).