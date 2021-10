Tornano a salire gli attualmente positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Dopo la pausa di lunedì tornano a salire gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 939 a martedì 26 ottobre, 57 in più.

Secondo quanto riporta il portale della Regione, nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 96 nuovi positivi, 38 guariti e un'altra vittima del virus.

Sono stati analizzati 2.428 tamponi e 11.539 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,68 per cento (era 0,34 il giorno precedente).

Stabili i ricoverati in ospedale, 41, ma salgono a sette, uno in più, i posti occupati nelle terapie intensive. (ANSA).