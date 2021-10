Terna, consumi elettrici umbri superiori pre-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Sono consumi elettrici e industriali superiori ai livelli pre-Covid quelli rilevati in Umbria a settembre da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. L'energia elettrica consumata è infatti in crescita del 5,3% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 2,6% rispetto a settembre 2019.

A livello industriale, l'indice Imcei elaborato da Terna, che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale (grandi industrie dei settori cemento, calce e gesso, siderurgia, chimica, meccanica, mezzi di trasporto, alimentari, cartaria, ceramica e vetraria, 'metalli non ferrosi'), registra in Umbria una crescita considerata significativa rispetto sia settembre del 2020 (+10,1%) sia a settembre 2019 (+10,4%).

Rispetto allo scorso anno è stato poi rilevato un forte aumento per i consumi nel comparto della chimica (+53,8%).

Segno positivo anche per i settori siderurgia, meccanica, costruzioni ed estrazioni di materiali.

Sul territorio nazionale, tale valore risulta in crescita del 8,1% rispetto a settembre 2020 e del 5,1% rispetto a settembre 2019. (ANSA).